Lamine Yamal è il giocatore più caro al mondo vale 343 milioni

Lamine Yamal, giovane talento del Barcellona, è attualmente il giocatore più costoso al mondo, con una valutazione di 343 milioni di euro. Sebbene il club catalano lo tenga tra le proprie fila, questa cifra rappresenta il valore minimo richiesto per un eventuale acquisto. La sua giovane età e le prestazioni promettenti ne fanno uno dei profili più interessanti nel panorama calcistico internazionale.

AGI - Non è sul mercato perché il Barcellona se lo tiene stretto, ma se qualcuno volesse pensare di prendere Lamine Yamal dovrebbe spendere almeno 343 milioni di euro. Questo il valore attribuito al gioiello blaugrana dal Cies, l'Osservatorio sul calcio, che ha stilato la Top100 dei giocatori più cari al mondo tenendo conto di fattori quali età, contratti e club di appartenenza. Yamal precede in questa speciale classifica Erling Haaland (255 milioni) e Kylian Mbappé (201 milioni). Fra i primi 10 nessun giocatore della serie A: per trovarne uno bisogna scendere al 14esimo posto occupato dallo juventino Kenan Yildiz, valutato 121 milioni.

