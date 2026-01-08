Bambini dell' asilo al freddo | la rabbia dei genitori e il caso finisce in consiglio comunale

A Villasanta, alcuni bambini dell’asilo sono stati esposti al freddo a causa di un guasto all’impianto di riscaldamento. La situazione ha suscitato la preoccupazione dei genitori e ha portato la questione all’attenzione del consiglio comunale, sollevando interrogativi sulla gestione dei servizi scolastici e sulla sicurezza dei piccoli. La vicenda evidenzia l’importanza di garantire ambienti adeguati per l’apprendimento e il benessere dei bambini.

Ritorno all’asilo, ma l’impianto di riscaldamento non funziona. È successo a Villasanta e la denuncia arriva dalla lista civica di opposizione Io Scelgo Villasanta.Problemi con l'impianto di riscaldamento L’episodio è accaduto nella giornata di mercoledì 7 gennaio, all’asilo Arcobaleno. I. 🔗 Leggi su Monzatoday.itImmagine generica

