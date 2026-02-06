Ieri in Campania | maltrattamenti in un asilo a Benevento

Ieri a Benevento è scoppiato un caso di maltrattamenti in un asilo. Una donna ha denunciato di aver subito violenze da parte di un insegnante, che ora è stata sospesa dall’incarico. I genitori sono in agitazione e chiedono spiegazioni. La scuola ha aperto un’indagine interna, mentre i carabinieri stanno ascoltando le testimonianze. La comunità si stringe intorno ai bambini coinvolti.

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di giovedì 5 febbraio 2026. Avellino – Un’altra giornata di tensione quella vissuta nel cuore della frazione di  Folloni nel Comune di Montella, dove i  frati del convento di San Francesco  hanno  nuovamente  bloccato l’ingresso agli operai incaricati di avviare i lavori   per la realizzazione di un ospedale di comunità voluto dall’Asl di Avellino e dal Comune di Montella. (LEGGI QUI) Benevento – Nel pomeriggio odierno i  Carabinieri del Comando Provinciale di Benevento  hanno eseguito  un’ordinanza applicativa di misura cautelare personale del divieto di dimora nel Comune di Benevento,  emessa dal G. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

