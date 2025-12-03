Bastoni parla apertamente | Mi reputo molto intelligente Ecco a chi mi ispiro 

Inter News 24 Il difensore interista Alessandro Bastoni ha parlato apertamente di varie tematiche, svelando anche i nomi di chi si ispira maggiormente. Alessandro Bastoni ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici. Di seguito le sue parole. IL CAMBIO DI SISTEMA DI GIOCO – « Sta molto all’intelligenza del giocatore, io mi reputo molto intelligente. Riesco a capire bene le situazioni in campo, anche quando gioco da terzo centrale spesso mi trovo largo. Poi quando c’è sintonia in un gruppo tutto avviene più facilmente ». IL FUTURO IN MEZZO AL CAMPO – « Probabilmente come formazione iniziale starò sempre là, poi andrò a spostarmi nel corso della partita in varie zone ». 🔗 Leggi su Internews24.com

