Bastoni parla apertamente | Mi reputo molto intelligente Ecco a chi mi ispiro
Inter News 24 Il difensore interista Alessandro Bastoni ha parlato apertamente di varie tematiche, svelando anche i nomi di chi si ispira maggiormente. Alessandro Bastoni ha rilasciato una lunga intervista a Rivista Undici. Di seguito le sue parole. IL CAMBIO DI SISTEMA DI GIOCO – « Sta molto all’intelligenza del giocatore, io mi reputo molto intelligente. Riesco a capire bene le situazioni in campo, anche quando gioco da terzo centrale spesso mi trovo largo. Poi quando c’è sintonia in un gruppo tutto avviene più facilmente ». IL FUTURO IN MEZZO AL CAMPO – « Probabilmente come formazione iniziale starò sempre là, poi andrò a spostarmi nel corso della partita in varie zone ». 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Mentre tutti parlano sempre di Bastoni e di Mancini lui zitto zitto domina, comanda, guida e non sbaglia mai. Con Rrahmani abbiamo ricordato a tutti cosa significa davvero avere un DIFENSORE. Uno vero, di livello europeo. Il nostro muro. #Rrahmani #n - facebook.com Vai su Facebook
"#Bastoni" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Bastoni su Gattuso: “Ci ha dato ceffoni che ci servivano” - Il difensore dell’Inter ha tra l’altro siglato il suo terzo gol in Nazionale, quello del definitivo 5 ... Come scrive calciomercato.it
Bastoni promuove Chivu: "Ha colto subito il modo giusto di entrare nel gruppo" - Alessandro Bastoni racconta a “Undici” il ruolo di Chivu, la crescita nello spogliatoio dell’Inter e le lezioni della finale Champions. Come scrive msn.com