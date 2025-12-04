Bovo a Inter TV | Esordio bellissimo la Serie C ci aiuta Ecco a chi mi ispiro

Inter News 24 Il centrocampista dell’Inter U23, Leonardo Bovo, ha parlato così dopo il suo esordio in prima squadra in Inter Venezia. L’Inter di Cristian Chivu onora l’impegno di Coppa Italia superando agilmente il Venezia con un netto 5-1 a San Siro. La vittoria proietta i nerazzurri ai quarti di finale, dove attenderanno la vincente della sfida tra Roma e Torino. La serata è stata indimenticabile per Leonardo Bovo, giovane centrocampista dell’Inter U23, che ha celebrato il suo esordio ufficiale in Prima Squadra. Ai microfoni di Inter TV, il talento del vivaio ha descritto l’emozione di giocare al “Meazza” come un ricordo indelebile, sottolineando l’importanza formativa del campionato di Serie C per ridurre il divario con i grandi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bovo a Inter TV: «Esordio bellissimo, la Serie C ci aiuta. Ecco a chi mi ispiro»

