Ian Matteoli stacca il biglietto per la finale del Big Air di snowboard con un punteggio importante

Ian Matteoli ha ottenuto un ottimo punteggio e si è qualificato per la finale del Big Air di snowboard. La notizia fa sorridere gli italiani, che aspettano con entusiasmo l’inizio delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La sua performance ha acceso le speranze di medaglia per il nostro paese.

Buone notizie a valanga per l’Italia alla viglia della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si sono disputate in serata allo Snow Park di Livigno le qualifiche per quanto riguarda il Big Air al maschile, con Ian Matteoli che ha dato spettacolo. L’azzurro ha agguantato l’accesso alla finale che si disputerà sabato sera con buonissime chance di fare bene. La prima run è stata devastante: un 93.75 di punteggio che è il miglior salto di tutta la giornata. Ottimo anche il terzo salto, con un over ottanta che lo colloca in seconda piazza. Andando a dare uno sguardo alle possibilità di medaglia, c’erano alla vigilia, ci sono ancora di più ora: l’azzurro dovrà però trovare due salti perfetti ed andare di nuovo oltre i 170 punti per sognare il podio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ian Matteoli stacca il biglietto per la finale del Big Air di snowboard con un punteggio importante Approfondimenti su Ian Matteoli Snowboard, un brillante Ian Matteoli vola in finale nel Big Air di Pechino Snowboard, Ian Matteoli non approda alla finale del Big Air a Steamboat: azzurri tutti eliminati nelle qualificazioni Nella terza tappa della Coppa del Mondo di snowboard Big Air a Steamboat, gli atleti italiani non sono riusciti a superare le qualificazioni. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Ian Matteoli LIVE Snowboard, Olimpiadi big air in DIRETTA: Yiming Su si salva, tanti big a rischio! Attesa per l’ultimo trick di MatteoliCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.01 Forte della qualificazione alla finale, Matteoli non forza con l'ultimo trick e riprova il salto fatto ... oasport.it Per il Piemonte i Giochi olimpici sono già iniziati: Ian Matteoli in pistaAlla vigilia della cerimonia di apertura Milano-Cortina tocca già al 20enne di Bardonecchia, impegnato nelle qualificazioni del Big Air ... rainews.it Allenamento fuori pista con Ian Matteoli #snowboard #milanocortina #olimpiadi #neve #italia facebook Ian Matteoli sceglie Prato Nevoso per preparare le Olimpiadi #cuneo x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.