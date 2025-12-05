snowboard un brillante ian matteoli vola in finale nel big air di pechino

Si è aperta oggi con la giornata dedicata alle qualificazioni la seconda tappa della Coppa del Mondo Big Air 2025-2026. A Pechino, al termine di un’ottima prestazione, Ian Matteoli si è qualificato per la finale di domani, passando il turno con un bottino di 162.75 punti. Decisiva per l’azzurro una terza run brillante da 91.75 punti che gli ha permesso di concludere la sua batteria al terzo posto. Davanti a tutti si è piazzato il giapponese Yuto Miyamura con lo score di 173.25, seguito dal neozelandese Lyon Farrell (163.50). Eliminato invece Loris Framarin che chiude la sua prova all’undicesimo posto con il punteggio di 110. 🔗 Leggi su Oasport.it

