Civitanovese e tifosi sono ora un corpo unico

La Civitanovese e i suoi tifosi condividono un senso di unità, nonostante la classifica attuale. Dopo la sconfitta contro la Fermana al Polisportivo, il clima tra i sostenitori rimane positivo e compatto. La squadra, pur occupando l’ultimo posto, mostra determinazione e spirito di gruppo, elementi fondamentali per affrontare le sfide future e risvegliare l’entusiasmo nel pubblico e nella comunità.

Ultimo posto ma un clima positivo nella piazza. Questo il paradosso del nuovo della Civitanovese che domenica scorsa ha dovuto arrendersi ad una Fermana che al Polisportivo ha mostrato tutte le proprie caratteristiche e velleità di leader. La gara è infatti terminata 1-2 per gli ospiti, gialloblù micidiali in fase offensiva con la formidabile coppia Fofi- Cicarevic (quest'ultimo autore di una doppietta) supportati da un Guti in formato straripante. La formazione di Marinelli se l'è giocata ad armi pari, pareggiando i conti grazie ad una sfortunata autorete di Scanagatta, ma nella ripresa uno svarione difensivo di Cahais è costato caro e la gara si è incanalata nel verso sbagliato per Visciano e compagni che poi non sono riusciti a creare pericoli.

