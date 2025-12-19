A Como e provincia torna lo storico brand dei supermercati GS al posto di Carrefour

A Como e provincia, torna lo storico brand dei supermercati GS, sostituendo Carrefour. Dopo il processo di rebranding, i punti vendita si preparano a offrire ai clienti un’esperienza di shopping rinnovata, mantenendo l’attenzione alla qualità e al servizio. Un nuovo capitolo che segna un importante cambiamento nel panorama commerciale locale, con l’obiettivo di rafforzare la presenza e il legame con la comunità.

Il processo di rebranding dei supermercati Carrefour entra nella fase operativa e coinvolge anche Como e la sua provincia. Dal 1 gennaio scatteranno infatti i primi cambi di insegna, che segneranno l'avvio concreto del passaggio sotto il marchio storico Gs. Tra i punti vendita interessati fin da.

