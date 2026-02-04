Morto lo storico Don Pietro fondatore del bar De Luca a Briga marina

È morto a 94 anni Pietro De Luca, conosciuto come Don Pietro. Era il fondatore del bar al villaggio di Briga Marina, un punto di riferimento per molti. La sua famiglia gestisce ancora il locale, che lui aveva aperto tanti anni fa. La notizia ha colpito tutta la comunità, che lo ricorda con affetto e rispetto.

Per tutti era Don Pietro. E' morto all'età di 94 anni Pietro De Luca, storico gelatiere messinese che ha fondato il bar al villaggio Briga Marina gestito dal figlio Placido e dalla famiglia. Una storia che merita di essere ricordata quella di Pietro De Luca che come tanti ragazzini che hanno vissuto la Seconda guerra mondiale aveva iniziato a vendere le delizie con un carrettino. Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia senza concedersi mai pause. Il gelato del Bar De Luca è figlio proprio della tradizione che la famiglia ha ereditato dal capostipite. Sui social amici e clienti stanno scrivendo tanti ricordi per il gelatiere di Briga.🔗 Leggi su Messinatoday.it

