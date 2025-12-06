I pronostici di sabato 6 dicembre | Serie A Premier League Bundesliga Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 6 dicembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati Il sabato di Serie A propone un anticipo d’alta classifica molto importante e sulla carta spettacolare: l’ Inter di Chivu dopo avere strapazzato il Venezia in Coppa Italia se la vedrà con il Como di Fabregas, ormai diventato una realtà del campionato italiano e in lizza per la qualificazione a una coppa europea per la prossima stagione. (Ansa Foto) – IlVeggente.it A seguire l’Atalanta, in netta ripresa dopo l’esonero di Ivan Juric e l’arrivo di Raffaele Palladino, proverà a scalare ulteriormente la classifica battendo il Verona ultimo in classifica con solo sei punti conquistati e ben venti gol subiti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

