Lavori e cantieri | Caos nella zona di viale Michelangelo

Lungo viale Michelangelo, all'altezza di via Cruillas, si protrae un prolungato periodo di lavori e scavi che hanno comportato chiusure stradali prolungate. Questa situazione ha generato un aumento del traffico e disagi per gli automobilisti, contribuendo al caos nella zona e alla frustrazione dei residenti e pendolari.

Lavori e scavi in strada che sembrano non finire mai, ma soprattutto strade chiuse che aumentano il traffico, come succede in viale Michelangelo all'altezza via Cruillas, con vie chiuse anche da mesi e mesi. Io abito a metà di via Cruillas e devo fare un giro enorme, per non parlare del traffico. Palermotoday.it Caos cantieri del tram in via Corticella, auto e scooter sul marciapiede con i pedoni: “Un delirio, troppo pericoloso” - Bologna, 28 ottobre 2025 – Traffico in tilt, in prima mattinata, nella zona di via di Corticella e via dell’Arcoveggio, in Bolognina: macchine in coda e viabilità paralizzata, ora ripristinata. ilrestodelcarlino.it Lavori a Certosa, monta la protesta: “Danni, pericoli e viabilità nel caos” - Genova – Massimiliano Mingoia alla malasorte non crede: «La colpa di quello che mi è successo è dell’incuria dell’uomo e di chi lavora nei cantieri, la sfortuna è un’altra cosa», commenta quando ... ilsecoloxix.it ?? #cantieri – Via Civita Farnese: in avvio i lavori di riqualificazione dei marciapiedi Un nuovo intervento di rigenerazione urbana sta per partire lungo Via Civita Farnese, una delle zone più percorse e centrali della città. La Regione Lazio ha approvato il finanzi - facebook.com Facebook © Palermotoday.it - Lavori e cantieri: "Caos nella zona di viale Michelangelo"

VIRAL: Highway Bridge Suddenly Collapses! Workers Run in Panic #fail #constructionaccident

Video VIRAL: Highway Bridge Suddenly Collapses! Workers Run in Panic #fail #constructionaccident Video VIRAL: Highway Bridge Suddenly Collapses! Workers Run in Panic #fail #constructionaccident