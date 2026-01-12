Problemi all' asta del pesce e nuovo mercato ittico l' assessore Zamparelli | Attenzione costante polemiche infondate

L’assessore Zamparelli rassicura sulla situazione dell’asta del pesce e sul nuovo mercato ittico, sottolineando che la marineria non è stata trascurata. L’attenzione rimane alta e costante, con l’obiettivo di aprire al più presto la nuova struttura. Polemiche infondate non fermano l’impegno per garantire servizi efficienti e sostenibili per la comunità marinara.

La marineria non è stata "abbandonata", anzi l'attenzione sarebbe alta e costante e l'obiettivo è quello di aprire prima possibile il nuovo mercato ittico. A dirlo è l'assessore comunale al Commercio Zaira Zamparelli che replica alle critiche che continuano ad arrivare dalle opposizioni sui.

