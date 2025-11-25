Emanuele Fiano contestato dai ProPal e Giovani Democratici Il Pd | Inaccettabile

La visita a Bergamo del deputato dem Emanuele Fiano si è trasformata in un caso politico, forse inatteso, interno al centrosinistra cittadino. Lunedì sera l’onorevole si trovava in città come ospite all’incontro “La pace è possibile?” promosso dall’associazione Italia-Israele alla biblioteca Caversazzi. Il gruppo dei Giovani Democratici bergamaschi si è unito alla protesta dei ProPal contro Italia-Israele, ma si è ritrovato al centro delle critiche da parte del suo stesso partito di riferimento, il Pd, creando un’incrogruenza quanto meno singolare. Quando gli 85 prenotati per l’evento erano già seduti in sala, la polizia ha confinato i manifestanti ProPal e una decina dei giovani del Pd sul Sentierone. 🔗 Leggi su Bergamonews.it