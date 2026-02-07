I disturbi alimentari di Gary Barlow l’alcolismo di Robbie Williams e i pensieri suicidi di Howard Donald | la storia dei Take That insegna che i progetti nati a tavolino non reggono

Il documentario in tre parti su Netflix rivela i momenti difficili dei Take That. Gary Barlow ha combattuto con i disturbi alimentari, Robbie Williams ha affrontato l’alcolismo e Howard Donald ha confessato di aver pensato al suicidio. La storia della band mostra che i progetti studiati a tavolino spesso non resistono alle sfide della vita.

È molto interessante il docu-film in tre episodi “Take That”, disponibile su Netflix e dedicato ad una delle boy band britanniche più amate della storia della musica mondiale. È la storia di cinque ragazzi diversi tra loro Gary Barlow, Howard Donald, Mark Owen, Jason Orange e Robbie Williams., uniti da un progetto ideato da un lungimirante manager, Nigel-Martin Smith. Il dietro le quinte di una storia unica fatta di successi con alle spalle dodici singoli al primo posto nel Regno Unito e oltre quarantacinque milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Ma ci sono anche cadute violente, incomprensioni, rivalità, strappi, addii e inaspettate reunion.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La nuova docuserie su Netflix offre tre ore di materiali inediti e testimonianze di membri storici come Gary, Mark, Howard, Robbie e Jason.

Robbie Williams si distingue nella musica britannica come l'artista con il maggior numero di primi posti in classifica, superando il record storicamente detenuto dai Beatles.

Tre episodi per oltre trent’anni di carriera della band britannica: dalla formazione ai successi globali, passando per le tensioni interne e il ritorno sulle scene. Le storie di Gary Barlow, Howard Donald e Mark Owen e i contributi d’archivio di Robbie Williams facebook