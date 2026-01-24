Robbie Williams meglio dei Beatles | il cantante è nella storia è l'artista con più primi posti in classifica
Robbie Williams si distingue nella musica britannica come l'artista con il maggior numero di primi posti in classifica, superando il record storicamente detenuto dai Beatles. La sua carriera solida e duratura lo ha portato a raggiungere traguardi significativi, consolidando il suo ruolo tra le figure più influenti della scena musicale. Questa conquista sottolinea l'importanza del suo percorso artistico e la sua capacità di rinnovarsi nel tempo.
Robbie Williams è l'artista con più numeri uno in classifica nella classifica britannica, battendo il record dei Beatles. Il cantante, infatti, è finito al primo posto in classifica con l'ultimo album "Britpop".🔗 Leggi su Fanpage.it
Robbie Williams ha un obiettivo, superare il record dei Beatles nella classifica UK con il nuovo album Britpop: “Lo voglio più di ogni altra cosa in questo momento”Robbie Williams ha sorpreso i suoi fan con l’uscita del suo nuovo album, Britpop, pubblicato il 16 gennaio.
Robbie Williams supera i Beatles: è lui il nuovo re delle classificheRobbie Williams ha raggiunto un importante traguardo nelle classifiche musicali, superando i Beatles grazie al suo ultimo album dedicato al Britpop.
Robbie Williams: Britpop è un guanto di sfida ai Beatles e agli OasisNel suo nuovo album in studio, Britpop, Robbie Williams rivisita gli anni ‘90, tra chitarre taglienti e una ritrovata libertà creativa ... billboard.it
Recensione: ROBBIE WILLIAMS – BritpopCon Britpop Robbie Williams non rincorre l’innovazione, ma riscrive la propria mitologia. Un disco–macchina del tempo che immagina il 1995 mai esistito, tra pop sfrontato, rock da stadio e memoria cul ... newsic.it
ROBBIE WILLIAMS SUPERA I BEATLES NELLE CLASSIFICHE UK Con “BRITPOP” stabilisce un record. Leggi tutto https://www.rockol.it/news-756593/beatles-superati-nelle-classifiche-uk-da-robbie-williams-motivi - facebook.com facebook
Robbie Williams e il viaggio nel passato di Britpop (di G. Isman) x.com
