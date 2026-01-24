Robbie Williams meglio dei Beatles | il cantante è nella storia è l'artista con più primi posti in classifica

Robbie Williams si distingue nella musica britannica come l'artista con il maggior numero di primi posti in classifica, superando il record storicamente detenuto dai Beatles. La sua carriera solida e duratura lo ha portato a raggiungere traguardi significativi, consolidando il suo ruolo tra le figure più influenti della scena musicale. Questa conquista sottolinea l'importanza del suo percorso artistico e la sua capacità di rinnovarsi nel tempo.

