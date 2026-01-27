Tre ore di materiali inediti di archivio insieme alla voci di Gary Mark Howard Robbie e Jason

La nuova docuserie su Netflix offre tre ore di materiali inediti e testimonianze di membri storici come Gary, Mark, Howard, Robbie e Jason. Un’occasione per conoscere più da vicino la carriera della celebre boyband, nata nel 1990, e approfondire la loro storia attraverso contenuti esclusivi. La serie rappresenta un approfondimento fedele e sobrio sulla loro evoluzione e successo nel panorama musicale internazionale.

T ake That – il docuserie in tre puntate sulla carriera della leggendaria boyband nata nel 1990 – è disponibile da oggi su Netflix. Attesissimo, è un'opera ricchissima di materiali inediti che in modo esaustivo racconta uno dei fenomeni musicali degli anni 90. E che dona a Gary Barlow, l'autore di tutte le hit del gruppo (nonché lead vocalist principale), tutti gli onori che merita. Onori quasi mai riconosciuti. Robbie Williams e la paura di diventare cieco: «È colpa del farmaco che prendo per dimagrire» X Leggi anche › Incoronazione di re Carlo III: il concerto con Katy Perry e Take That fa scatenare George e Charlotte

