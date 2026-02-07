I Carabinieri promuovono la cultura della legalità tra gli studenti di Baiano

I Carabinieri di Avellino continuano a incontrare gli studenti di Baiano per parlare di legalità. L’obiettivo è far capire ai ragazzi quanto sia importante rispettare le regole e conoscere i rischi, attraverso incontri semplici e diretti. La presenza delle forze dell’ordine serve anche a rafforzare il senso di sicurezza tra i giovani e la comunità.

Nell’ambito delle attività di prossimità e prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, proseguono in Irpinia gli incontri informativi rivolti alle giovani generazioni e alla cittadinanza, finalizzati a rafforzare la sicurezza, la consapevolezza dei rischi e il.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Carabinieri Avellino Cultura della legalità: prosegue il dialogo tra Carabinieri e studenti Continuano gli incontri tra i Carabinieri e gli studenti nella provincia di Avellino, nell’ambito del progetto sulla cultura della legalità promosso dall’Arma in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione. Cultura della legalità a scuola: i carabinieri incontrano gli studenti a Erba I carabinieri di Como sono arrivati a Erba per parlare di legalità con gli studenti. Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Carabinieri Avellino Argomenti discussi: Noli. I Carabinieri promuovono incontro con la popolazione per prevenzione dalle truffe; Prevenzione delle truffe, i carabinieri di Savona promuovono incontro con la popolazione di Noli; Legalità e prevenzione tra i giovani, l’impegno dei Carabinieri di Trieste nelle scuole; Plastic free Ravenna e Ferrara promuovono una mattinata di pulizia del litorale nella Sacca di Bellocchio. Bullismo e Cyberbullismo: i Carabinieri al fianco degli studenti di Baiano per promuovere la legalitàNell’ambito delle iniziative di vicinanza al territorio e di prevenzione promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, continuano in tutta l’Irpinia gli incontri dedicati ai più giovan ... irpinianews.it Legalità in classe: i Carabinieri incontrano gli studenti di Scandiano, Regnano e VianoPromuovere la cultura della legalità fin dall’età scolare, accompagnando bambini e ragazzi nella comprensione del valore delle regole e delle scelte ... redacon.it Noli. I Carabinieri promuovono incontro con la popolazione per prevenzione dalle truffe facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.