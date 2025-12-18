Howe è felice di riprendersi dalla sconfitta del Sunderland e punta a un altro trionfo mentre Miley manda il Newcastle in semifinale

Eddie Howe esprime soddisfazione per il riscatto del Newcastle dopo la sconfitta nel derby, puntando a nuovi successi. Con la vittoria per 2-1 sul Fulham, la squadra si assicura un posto in semifinale della Carabao Cup, rafforzando la propria determinazione e ambizione. Un momento di grande entusiasmo per i tifosi dei Magpies, pronti a sostenere il team nel prossimo impegno.

2025-12-18 00:54:00 Breaking news: Eddie Howe è stato felice di vedere la sua squadra del Newcastle riprendersi dalla sconfitta nel derby del Tyne-Wear dopo aver conquistato ancora una volta il posto nelle semifinali della Carabao Cup con una vittoria per 2-1 sul Fulham. La partita sembrava destinata ai rigori dopo che Sasa Lukic ha annullato il primo gol di Yoane Wissa per il Newcastle, ma il colpo di testa di Lewis Miley nel secondo minuto di recupero ha assicurato al Newcastle il raggiungimento delle semifinali della Coppa Carabao per la terza volta in quattro stagioni. Howe è sotto pressione dopo la prestazione sdentata nella sconfitta per 1-0 contro i rivali storici del Sunderland, ma ha scelto di guardare avanti alla prospettiva di difendere il titolo della Coppa Carabao, con il Manchester City che li aspetta in semifinale dopo aver sconfitto il Brentford 2-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

