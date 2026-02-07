Horizon 3 arriverà molto tempo dopo Horizon Hunters Gathering secondo un giornalista

Dopo l’annuncio di Horizon Hunters Gathering, molti fan si sono chiesti quando arriverà il prossimo capitolo della serie. Un giornalista ha ora svelato che Horizon 3 arriverà “molto tempo” dopo il Gathering, lasciando un po’ di attesa tra un titolo e l’altro. La notizia ha fatto storcere il naso a chi sperava in un rilancio più rapido della saga.

L’ annuncio di Horizon Hunters Gathering ha sollevato molti interrogativi sul futuro della serie principale di Guerrilla Games. In particolare, l’attenzione si è subito spostata su Horizon 3 e sul rischio che il progetto single player potesse essere accantonato in favore del multiplayer. A fare chiarezza è intervenuto Jason Schreier, giornalista di Bloomberg noto per l’affidabilità delle sue fonti, che ha ridimensionato le aspettative sui tempi di uscita del prossimo capitolo numerato. La buona notizia è che Horizon 3 esiste, ma quella meno incoraggiante è che l’attesa sarà lunga. Molto lunga. Secondo Schreier, Horizon 3 arriverà effettivamente dopo Horizon Hunters Gathering, ma non nel breve periodo. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Gli appassionati di Horizon possono già prepararsi.

Guerrilla Games ha annunciato ufficialmente Horizon Hunters Gathering, un nuovo gioco cooperativo tattico ambientato nell’universo di Horizon.

