Hunters Gathering | la cooperazione entra nel mondo di Horizon

Gli appassionati di Horizon possono già prepararsi. Guerrilla Games ha annunciato il nuovo progetto Hunters Gathering, che porta la cooperazione nel mondo del videogioco. Da ora, i giocatori potranno unirsi e affrontare le sfide insieme, aprendo una nuova fase dell’esperienza di gioco. La notizia ha già fatto parlare gli appassionati, ansiosi di scoprire come sarà questa nuova avventura condivisa.

Hunters Gathering è il nuovo progetto ambientato nell’universo di Horizon, annunciato ufficialmente da Guerrilla Games. Il gioco è un’esperienza d’azione cooperativa a forte componente tattica, progettata per gruppi fino a tre giocatori e attualmente in sviluppo per PlayStation 5 e PC. Al centro dell’esperienza ci sono la caccia alle macchine, la collaborazione costante tra i giocatori e un sistema di personalizzazione molto più profondo rispetto al passato. Un’idea nata con Horizon e cresciuta nel tempo. Secondo il game director Arjan Bak, la possibilità di cacciare le macchine insieme ad altri giocatori era presente fin dalle prime fasi creative del mondo di Horizon. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

Approfondimenti su Hunters Gathering

Ultime notizie su Hunters Gathering

