Altra impresa del Camaiore | colpaccio a Prato I bluamaranto sono grandi con le grandi

Altra impresa del Camaiore, che conquista una vittoria importante a Prato. I bluamaranto dimostrano ancora una volta di saper competere contro le grandi squadre, confermando la loro solidità e determinazione in questa stagione. La partita si è conclusa con un risultato di 2-3, evidenziando l’impegno e la crescita del team in un contesto difficile.

