Altra impresa del Camaiore | colpaccio a Prato I bluamaranto sono grandi con le grandi

Altra impresa del Camaiore, che conquista una vittoria importante a Prato. I bluamaranto dimostrano ancora una volta di saper competere contro le grandi squadre, confermando la loro solidità e determinazione in questa stagione. La partita si è conclusa con un risultato di 2-3, evidenziando l’impegno e la crescita del team in un contesto difficile.
prato 1 camaiore 2 PRATO (4-3-1-2): Furghieri; Berizzi (83’ Santarelli), Risaliti, Polvani, D’Orsi (76’ Andreoli); Cesari, Greselin (20’ Fiorini), Cela (65’ Zanon); Rinaldini (58’ Verde); Gioè, Rossetti. (Sebastiano, Limberti, Boccardi, Atzeni). All. Venturi. CAMAIORE (5-3-1-1): Pierallini; Tavernini (84’ Belli), Accorsini, Ficini, Diana, Raineri; Marcucci (75’ Luciani), Remedi, Grilli (88’ Bongiorni); Bigica; Nieri (80’ Tabarrani). (Tabarrani, Macchi, Usseglio, Bartelloni, Ferracuti). All.Turi. Arbitro: Monti di Como (assistenti di linea Lo Monaco di Como e Poetto di Pinerolo). Reti: 5’ Grilli (C), 33’ Bigica (C); 92’ Polvani (P). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
