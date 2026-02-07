Hockey Bondeno resta al top Due under 14 finaliste

Bondeno si conferma protagonista dell’hockey giovanile. Le squadre under 14 del club hanno conquistato entrambe le finali nazionali, maschile e femminile, in un weekend che ha portato grande entusiasmo. Le giovani atlete e atleti si sono dimostrati all’altezza, portando a casa due qualificazioni storiche per il club.

Un weekend entusiasmante anche per le giovanili matildee, che in un colpo solo hanno staccato il pass per le finali nazionali Under 14 sia maschili che femminili. A Mori la femminile di mister Pazzi, quest'anno coadiuvato da Hussain e Hernandez, ha dato prova di forza vincendo tutte le gare di giornata, e concludendo il girone qualificatorio con solo vittorie. Questi i risultati: HC Bondeno-Cus Padova 5-2. UHC Adige-HC Bondeno 1-4. HC Riva-HC Bondeno 4-8. Queste le atlete a disposizione del mister: Benati, Bergonzini, Borgonzini, Bux L, Campini, Casari, Carkaxhia, Poletti, Van Onzenoort, Bux A, Ghisellini, e Giuliano.

