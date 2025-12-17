Hockey Un punto in due gare per l’HC Bondeno
Nel secondo concentramento del campionato indoor, l’HC Bondeno ha disputato due partite a Roma contro il Cus Padova e l’HCC Butterfly. Dopo le prime due gare, il bilancio è di un punto ottenuto nelle due sfide, evidenziando le sfide affrontate in questa fase della competizione.
Domenica scorsa si sono giocate a Roma le sfide del secondo concentramento del campionato indoor. L’ HC Bondeno ha fronteggiato prima il Cus Padova e poi l’ HCC Butterfly nella doppia sfida di giornata. La prima sfida vede i matildei subire il vantaggio patavino dopo pochi minuti, per poi scatenarsi con due marcature di Succi e una di Andrea Bergamini. Il Cus Padova rimane però in partita e nell’arco di 30 secondi realizza due reti che valgono il pareggio. Si va quindi al riposo sul 3-3. Il secondo tempo inizia con le marcature di Bandiera, alla prima rete con l’Hc Bondeno, e Ferrante, che riportano a 2 le reti di distacco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
