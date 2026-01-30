Domenica scorsa, al PalaBonini di Bondeno, si è svolta la tappa promozionale del circuito del nord est di hockey indoor. Giovani atleti under 8, under 10 e under 12, provenienti da Emilia Romagna, Veneto e Trentino, hanno messo in mostra le loro abilità sul campo. La giornata è stata dedicata a far conoscere lo sport e a incoraggiare i più giovani a provarlo, con tante partite e sorrisi per tutti.

Si è giocata domenica scorsa, al PalaBonini di Bondeno, la tappa matildea del circuito promozionale del nord est, in cui erano impegnati giovani atleti ed atlete appartenenti alle categorie Under 8, Under 10 e Under 12 arrivate da Emilia Romagna, Veneto e Trentino. Tantissima partecipazione, con tanto pubblico ad applaudire giovani hockeysti sempre indaffarati a giocare, ridere e correre: lo spot più bello per l’hockey. Nella categoria Under 8, presenti oltre ad HC Bondeno, anche CSP San Giorgio con 2 formazioni, Cus Padova con 2 formazioni, HT Bologna e HC Riva. Primo posto conquistato dai padovani del San Giorgio, seconda piazza per Bologna e terzo posto per i giovani matildei di Mister Gualandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Hockey Indoor. A Bondeno le giovani promesse. Tappa promozionale al PalaBonini

Debutto entusiasmante per la prima squadra femminile di hockey indoor a Bondeno, che ha esordito con successo nel campionato nazionale.

