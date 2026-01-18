Panetti di hashish nel canapa store commerciante nei guai

Un commerciante di canapa store è stato scoperto con nove panetti di hashish nascosti tra i prodotti legali. L'operazione ha portato alla denuncia dell’attività, evidenziando le difficoltà nel distinguere tra prodotti leciti e sostanze illegali nel settore. La vicenda sottolinea l’importanza di controlli accurati per garantire il rispetto delle normative e tutelare la legalità.

Nascondeva il 'fumo' illegale fra la canapa legale. Un negoziante, nel cui canapa store sono stati trovati nove panetti di hashish. Sono stati gli agenti del III distretto Fidene-Serpentara ad arrestare l'uomo. Nell'esercizio commerciale formalmente dedito alla vendita di canapa legale, il giovane nascondeva nove panetti di hashish per un peso complessivo di quasi 900 grammi. Poco prima, i poliziotti avevano notato un “cliente” entrare nel negozio e uscirne con una busta poi riposta in auto. Accortosi di essere seguito, il ragazzo ha tentato di disfarsi del contenuto gettandolo in strada. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Denunce per spaccio e sequestri. Ecco cosa sta succedendo nei canapa store di Roma Leggi anche: Consegna errata della canapa poco “light”. Finisce nei guai La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Panetti di hashish nel canapa store, commerciante nei guai. Abbandona lo zaino nella fuga: dentro 50 panetti d’hashish e 3.700 euro - Bologna, 17 maggio 2025 – I carabinieri del Radiomobile hanno sequestrato 50 panetti di hashish, del peso complessivo di 5,2 chili. ilrestodelcarlino.it Oltre 200 panetti hashish in un veicolo abbandonato, sequestrati - Sotto alcuni cartoni per prodotti da forno, nascondeva centinaia di panetti di hashish il veicolo commerciale abbandonato in strada a Sant'Antimo che ha attirato su di sé la curiosità dei passanti che ... ansa.it Panetti di hashish con il logo della McLaren, arrestato spacciatore a Montevarchi - Flagranza di reato per un 20enne del posto, con precedenti di polizia, accusato di spaccio di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina Arezzo, 12 settembre 2024 – Nella serata di ieri i ... lanazione.it La Squadra Mobile di Salerno ha arrestato uno spacciatore nel centro cittadino, sequestrando circa un chilo di hashish. Durante l’operazione sono stati rinvenuti dieci panetti di droga e 19.000 euro in contanti, ritenuti provento dello spaccio. Le indagini proseg - facebook.com facebook TROVATO IN POSSESSO DI PANETTI DI HASHISH PRONTI PER LO SPACCIO, LA POLIZIA ARRESTA PUSHER Il 13 gennaio u.s., personale della Squadra Mobile, nell’ambito di un’attività volta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti nel... x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.