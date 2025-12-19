Droga in camera da letto 34enne nei guai

Un'operazione dei carabinieri ha portato all'arresto di un 34enne a Barcellona Pozzo di Gotto, trovato in possesso di droga nella sua camera da letto. L'uomo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, suscitando preoccupazione nella comunità locale. L'intervento si inserisce in un più ampio sforzo di contrasto al traffico di droga nella zona.

Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, il 34enne arrestato ieri dai carabinieri a Barcellona Pozzo di Gotto.In particolare, nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione dell'uomo, i militari hanno scovato - nell'armadio nella camera da letto - 1,8.

