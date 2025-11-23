Il recupero dell’ottava giornata di Serie A1 regala a Jomi Salerno il primato in campionato insieme a AC Life Style Erice. Le campionesse d’Italia si impongono di forza per 26 a 20 contro Brixen Südtirol, in difficoltà anche dopo i primi trenta minuti di gioco. La squadra allenata da Leandro Araujo non ha lasciato spazi di manovra a Bressanone. Dopo il primo parziale, concluso sul 15 a 9, Martina De Santis e compagne hanno controllato la scena imponendosi con sei punti di margine alla sirena finale. Salerno si porta quindi a 16 punti in classifica agganciando Erice, la realtà campana ha ottenuto un nuovo sigillo dopo il turno infrasettimanale (sempre di recupero) contro Casalgrande Padana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen e raggiunge Erice in vetta alla classifica