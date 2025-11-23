Pallamano Serie A1 | Salerno batte Brixen e raggiunge Erice in vetta alla classifica
Il recupero dell’ottava giornata di Serie A1 regala a Jomi Salerno il primato in campionato insieme a AC Life Style Erice. Le campionesse d’Italia si impongono di forza per 26 a 20 contro Brixen Südtirol, in difficoltà anche dopo i primi trenta minuti di gioco. La squadra allenata da Leandro Araujo non ha lasciato spazi di manovra a Bressanone. Dopo il primo parziale, concluso sul 15 a 9, Martina De Santis e compagne hanno controllato la scena imponendosi con sei punti di margine alla sirena finale. Salerno si porta quindi a 16 punti in classifica agganciando Erice, la realtà campana ha ottenuto un nuovo sigillo dopo il turno infrasettimanale (sempre di recupero) contro Casalgrande Padana. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
MATCHDAY - SERIE A GOLD - 11ª GIORNATA ? MACAGI Cingoli vs Pallamano Pressano ore 18.00 - sabato 22 novembre PalaQuaresima Arbitri: Prandi - Pipitone Aggiornamenti in diretta su www.federhandball.it e diretta sul canale YouTube de - facebook.com Vai su Facebook
Pallamano, Serie A1: Salerno batte Brixen e raggiunge Erice in vetta alla classifica - Il recupero dell’ottava giornata di Serie A1 regala a Jomi Salerno il primato in campionato insieme a AC Life Style Erice. Lo riporta oasport.it
Pallamano, Cassano Magnago regola Brixen Südtirol nella nona giornata - Cassano Magnago ferma Brixen Südtirol nella nona avvincente giornata di Serie A1 2025/26. oasport.it scrive
Pallamano A1 donne . Al PalaKeope arriva la corazzata Salerno - Al PalaKeope, alle 18,30, arriva la Jomi Salerno (12), seconda della ... Riporta ilrestodelcarlino.it