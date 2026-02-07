Haiti enters political limbo as transition government’s mandate ends
La situazione politica ad Haiti si complica. Dopo la fine del mandato del governo di transizione, il paese si trova senza un’autorità riconosciuta. La popolazione aspetta ancora una soluzione concreta, mentre le istituzioni sembrano in stallo. La crisi si fa sentire in ogni angolo dell’isola, con un vuoto di potere che preoccupa anche la comunità internazionale.
The nine-member Transitional Presidential Council (CPT, by its French initials) was installed in April 2024 after Prime Minister Ariel Henry resigned. It has been led by a rotating roster of council presidents. However, its term has been marked by a deterioration in security, corruption accusations and political infighting. In late January, several members of the CPT said they were seeking to oust Prime Minister Alix Didier Fils-Aime, even as the U.S. threatened serious consequences should they do so and backed Fils-Aime staying on after February 7. The U.S. also said the CPT must leave power and has imposed sanctions on five council members. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Burkina Faso military government dissolves political parties
Il governo militare del Burkina Faso ha deciso di dissolvere tutti i partiti politici e di eliminare le leggi che regolano la loro attività.
UN-backed force in Haiti to deploy fully by summer amid political turmoil
Una forza di sicurezza sostenuta dalle Nazioni Unite si prepara a essere pienamente operativa in Haiti entro l'estate, in risposta al crescente controllo delle bande armate sul territorio.
