Burkina Faso military government dissolves political parties

Il governo militare del Burkina Faso ha deciso di dissolvere tutti i partiti politici e di eliminare le leggi che regolano la loro attività. La mossa arriva nel tentativo di consolidare il potere e cambiare il panorama politico del paese. La misura ha sorpreso gli osservatori e aumenta le tensioni in un contesto già difficile.

The decision by the military rulers who seized power in September 2022 is the latest move to tighten control following the suspension of political activities after the coup. Burkina Faso's Interior Minister Emile Zerbo said the decision was part of a broader effort to "rebuild the state" after what he said was widespread abuses and dysfunction in the country's multiparty system. He said a government review found that the multiplication of political parties had fuelled divisions and weakened social cohesion. Before the coup, the country had over 100 registered political parties, with 15 represented in parliament after the 2020 general election.

