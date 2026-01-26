Il generale cinese Zhang Youxia, 75 anni, è attualmente sotto inchiesta da parte del Partito Comunista Cinese. Le accuse riguardano presunte violazioni serie della disciplina e della legge, con particolare attenzione alle possibili rivelazioni di segreti nucleari agli Stati Uniti. La vicenda evidenzia le tensioni e le sfide legate alla sicurezza e alla trasparenza all’interno delle forze armate cinesi.

Il numero uno dell’esercito della Cina, Zhang Youxia, 75 anni, è sotto inchiesta da parte del Partito comunista cinese per sospette gravi violazioni della disciplina e della legge. Lo ha comunicato il ministero della Difesa di Pechino. Zhang è il più anziano dei due vicepresidenti della potente Commissione militare centrale, ed è l’ ultima figura a ‘cadere’ nell’ambito delle numerose epurazioni ai danni di funzionari militari. Wsj: “Ha passato informazioni su programma nucleare agli Stati Uniti”. Zhang Youxia è accusato di avere passato informazioni sul programma nucleare cinese agli Stati Uniti e di aver accettato tangenti per atti ufficiali, fra cui la promozione di un ufficiale a ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, sotto inchiesta il numero uno dell’esercito Zhang Youxia: “Ha rivelato segreti nucleari agli Usa”

Xi fa pulizia tra i vertici militari, sotto inchiesta il generale Zhang Youxia: "Ha rivelato i segreti del nucleare agli Usa"Il governo cinese ha avviato una nuova fase di riorganizzazione all’interno dei vertici militari, con l’allontanamento di figure di rilievo come Zhang Youxia e Liu Zhenli.

Cina, sotto indagine il numero uno dei militari: avrebbe passato segreti nucleari agli UsaIl generale cinese Zhang Youxia, alto ufficiale e vicepresidente della Commissione militare centrale, è sotto indagine per aver divulgato segreti relativi al programma nucleare di Pechino agli Stati Uniti.

