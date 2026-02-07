Guerriglia black bloc contro le Olimpiadi | il cambio di vestiti coperto dai fumogeni caschi e maschere antigas per l’assalto

Milano – Sono le 18.03 quando le casse del furgone di testa mandano a tutto volume “Se bruciasse la città” di Massimo Ranieri. Non si sa quanto sia studiato il timing della selezione musicale, ma col senno di poi quelle note diventano l’annuncio di quello che sta per succedere: alcune decine di manifestanti, coperti dai fumogeni, si cambiano d’abito per evitare di essere riconosciuti nei filmati della Scientifica e ricompaiono dalla nebbia con i volti coperti da passamontagna, occhiali da sole, caschi e maschere antigas. È il segnale che la manifestazione contro le Olimpiadi – fino a quel punto senza particolari scossoni e con una punta massima di 10mila presenze (anche in trasferta da Emilia-Romagna, Veneto, Liguria e Piemonte) – sta per imboccare una direzione ben precisa: quella dello scontro con le forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

