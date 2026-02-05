Città blindata e incubo black bloc | a Milano le Olimpiadi del traffico

Milano si prepara a una serata di grande sicurezza. La città si presenta blindata per la cena di gala al Fabbrica del Vapore, con le forze dell’ordine schierate in gran numero. L’evento, organizzato dal Cio, riunisce capi di Stato e di governo, tra cui gli Stati Uniti con Vance e Rubio. La città è in tensione, anche perché domani ci sarà il grande show a San Siro, mentre le strade sono già sotto stretta sorveglianza. La presenza di gruppi black bloc ha aumentato le misure di sicurezza, trasformando Milano in

Una Milano blindata accoglierà oggi gli ospiti per la cena di gala organizzata alla Fabbrica del vapore dal Cio in onore dei capi di Stato e di governo dei Paesi partecipanti. A fare gli onori di casa, oltre alla presidente, Kirsty Coventry, ci saranno anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e il premier, Giorgia Meloni. Per garantire la sicurezza degli ospiti, dalle 13 alle 24 saranno chiusi al traffico il piazzale del Cimitero monumentale, piazzale Baiamonti, via Procaccini, via Luigi Nono e via Messina. Chiuse anche le fermate Monumentale e Cenisio della Linea 5 del Metrò. Sospesi anche i mezzi Atm, car sharing e taxi.

