Sei Comuni del Trezzese si uniscono nella lotta al gioco d’azzardo. Gli amministratori hanno firmato una Carta etica per contrastare questa dipendenza, che considerano un problema serio, non un semplice divertimento. L’obiettivo è sensibilizzare e prevenire i rischi legati al gioco patologico, coinvolgendo l’intera comunità.

Sei Comuni del Trezzese di Offertasociale, l’azienda pubblica del welfare, si alleano contro il gioco d’azzardo patologico, "non è un divertimento, ma una dipendenza pericolosa", dicono gli amministratori che ieri hanno firmato la Carta etica. A sottoscriverla su proposta di Ats Città Metropolitana, Basiano-Masate, Grezzago, Pozzo, Trezzano Rosa, Trezzo e Vaprio. Non è solo un manifesto che cristallizza principi e valori, ma è anche un piano di azioni concrete per contrastare un fenomeno in crescita aiutando soprattutto le fasce più fragili, esposte ai richiami del guadagno facile. Si parte dall’informazione e dall’educazione sulle conseguenze del vizio a livello psicologico, sanitario ed economico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Guerra al gioco d’azzardo. Sei Comuni in campo. Firmata la Carta etica

Un esempio di come il gioco d'azzardo abbia ormai preso piede anche nelle piccole comunità del ravennate.

