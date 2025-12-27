Veniero Montuschi nuovo dirigente del Faenza calcio | Orgoglioso e contento di poter dare il mio contributo alla squadra della mia città
Alla ripresa dopo la sosta di Natale, c’è importante innesto nell’organico del Faenza Calcio. Si tratta di Veniero Montuschi che svolgerà il ruolo di collaboratore tecnico e dirigente della Prima squadra. Nato a Faenza il 7 febbraio 1969, residente da sempre nella frazione di Prada, Montuschi ha. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Leggi anche: Thuram pieno di gioia dopo Francia Azerbaigian: «Orgoglioso della mia prima partita da titolare, qui a Parigi e davanti alla mia famiglia! So che mio fratello è fiero di me»
Leggi anche: Remco Evenepoel: “Sono contento della mia prova. Orgoglioso di concludere così la stagione”
Veniero Montuschi nuovo dirigente del Faenza calcio: Orgoglioso e contento di poter dare il mio contributo alla squadra della mia città.
Veniero Montuschi nuovo dirigente del Faenza calcio: "Orgoglioso e contento di poter dare il mio contributo alla squadra della mia città" - Per il direttore sportivo Nicola Cavina, l’esperto nuovo dirigente “E’ una figura che da tanti anni opera e conosce bene categorie ... ravennatoday.it
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.