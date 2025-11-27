Parma ecco Guaita! Il portiere spagnolo si presenta | Sono pronto a dare il massimo per la squadra Io titolare? Si vedrà alla fine della stagione Ho queste possibilità

Parma, ecco Guaita! Il portiere spagnolo si presenta al nuovo club. Arrivato da svincolato per sostituire l’infortunato Suzuki, queste le sue parole Vicente Guaita, nuovo portiere del Parma, ha tenuto oggi la sua conferenza stampa di presentazione presso il Mutti Training Center di Collecchio, rispondendo alle domande dei giornalisti e iniziando ufficialmente la sua avventura . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Parma, ecco Guaita! Il portiere spagnolo si presenta: «Sono pronto a dare il massimo per la squadra. Io titolare? Si vedrà alla fine della stagione. Ho queste possibilità»

