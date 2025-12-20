Pinamonti infortunio alla caviglia salta Sassuolo-Torino?
Reduce dal pareggio di Milano contro il Milan domenica scorsa, il Sassuolo si appresta ad affrontare il Torino nel match valevole per la 16esima giornata di campionato. Il tecnico neroverde Fabio Grosso ha presentato il match nella consueta conferenza stampa della vigilia,annunciando anche il possibile forfait dell’attaccante Pinamonti per un problema alla caviglia. Infortunio Pinamonti, l’annuncio di Grosso . Potrebbe interessarti:. News in breve del 14 novembre 2020: cronaca di oggi. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Leggi anche: Sassuolo in ansia per Pinamonti: botta alla caviglia contro la Fiorentina, rischio stop in vista del Milan
Leggi anche: Sassuolo in ansia per Pinamonti: botta alla caviglia contro la Fiorentina, rischio stop in vista del Milan
L'esito degli esami per Alvaro Morata.
Quando torna Pinamonti? Scelta la data del rientro dall'infortunio - Andrea Pinamonti si è fatto male nell’ultima partita di campionato contro la Fiorentina, rimediando un infortunio che ha subito allarmato i tifosi neroverdi. tag24.it
Sassuolo, rientra l'allarme infortunio per Pinamonti. Possibile rientro già contro il Milan - com sarebbe rientrato l'allarme infortunio attorno al nome di Andrea Pinamonti, che sabato al Mapei Stadium proprio contro la Fiorentina di ... firenzeviola.it
Infortunio Pinamonti, sospiro di sollievo per il Sassuolo: può esserci già col Milan - 1 di sabato scorso del suo Sassuolo contro la Fiorentina, per via di un colpo ricevuto. tuttomercatoweb.com
Tante squadre non sono riuscite a trovare un centravanti titolare affidabile dopo mesi di trattative. Il Napoli ha trovato un sostituto all’altezza a poche ore dall’infortunio di Lukaku. Hojlund-Napoli è l’operazione dell’anno in Serie A. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.