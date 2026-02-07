guastalla e campobasso gemellaggio nel nome dei gonzaga

Questa mattina a Guastalla è stato firmato il patto di gemellaggio con Campobasso. Le due città si uniscono in un legame ufficiale che rafforza i legami tra i loro territori. La firma è avvenuta nel pomeriggio, in una cerimonia semplice ma significativa. Ora le amministrazioni puntano a sviluppare progetti condivisi e scambi culturali tra le comunità.

Guastalla (Reggio Emilia), 7 febbraio 2026 - E’ stato firmato nel pomeriggio il patto di gemellaggio che ora unisce il Comune di Guastalla a quello di Campobasso. Nella sala del Camino di palazzo ducale il sindaco guastallese Paolo Dallasta e la collega molisana Marialuisa Forte, hanno ufficializzato un accordo nato grazie alla storia: quella dei Gonzaga, i signori del ducato di Guastalla, che per oltre un secolo governarono anche su Campobasso, grazie al matrimonio tra Ferrante I Gonzaga e Isabella di Capua, nel Cinquecento. L’accordo prevede anche l’allestimento di iniziative culturali e di valenza storica che possano coinvolgere pure i giovani, da estendere anche agli altri Comuni legati a Guastalla sempre dalle vicende legate ai Gonzaga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

