Cannara rafforza il proprio ruolo nel panorama degli scambi culturali e del turismo religioso internazionale. È stato presentato ufficialmente, durante il Consiglio comunale aperto di martedì 23 dicembre, che si è tenuto all’Auditorium San Sebastiano, il gemellaggio tra il Comune di Cannara e la. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

© Perugiatoday.it - Cannara-?owicz, scatta il gemellaggio nel nome di san Francesco

Leggi anche: Gemellaggio religioso e culturale tra Acerenza e Sant’Arpino nel nome di San Canione

Leggi anche: Patto di gemellaggio nel nome della pace

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Prende a pugni un uomo durante la festa di Cannara: scatta il Daspo Willy - Il giovane, con precedenti di polizia, non potrà accedere alla manifestazione di Cannara. lanazione.it

Un augurio speciale di buon Natale a tutti i miei concittadini. Quest'anno ci siamo fatti un regalo straordinario, il gemellaggio con la città di Lowicz. Il sindaco Mariusz Siewiera ci ha invitato questo bellissimo dono: le statuine intagliate in legno con i costumi trad - facebook.com facebook