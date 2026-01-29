Campobasso e Guastalla si preparano a stringere un nuovo legame. Il gemellaggio, intitolato

Un gemellaggio nel nome dei Gonzaga, quello tra i Comuni di Guastalla e Campobasso. Le due realtà sono infatti legate da una storia comune, quella nata dal matrimonio tra Ferrante I Gonzaga (il Franton della statua in piazza Mazzini) e Isabella Di Capua, che permise al duca di ottenere i feudi meridionali della moglie, tra cui la contea di Campobasso, governata dai Gonzaga di Guastalla dal 1530 al 1638. Rapporti politici e commerciali profondi, riscoperti di recente grazie agli studi di Walter Santoro. Una storia da recuperare e approfondire, che non ci parla solo di territori locali ma anche dei grandi processi nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campobasso e Guastalla. Gemellaggio in arrivo: "Nel nome dei Gonzaga"

Approfondimenti su Gonzaga Gemellaggio

Nella capitale dei Gonzaga, il territorio mantovano si presenta come un mosaico di paesaggi e tradizioni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gonzaga Gemellaggio

Argomenti discussi: Campobasso e Guastalla. Gemellaggio in arrivo: Nel nome dei Gonzaga; Campobasso e Guastalla: un legame rinascimentale che rinasce tra storia, araldica e gemellaggio; Campobasso riscopre i Gonzaga grazie a un libro e un gemellaggio; Campobasso/Approvato Piano di protezione Civile, Regolamento della Polizia Locale e Gemellaggio con Guastalla.

Campobasso, Consiglio comunale, approvato il Piano di Protezione civileCAMPOBASSO – Il Consiglio comunale di Campobasso, nella seduta di oggi, ha approvato all’unanimità tre importanti provvedimenti: il nuovo Piano di Protezione civile comunale, il Regolamento del Corpo ... molisenetwork.net

CAMPOBASSO. Il rapporto tra i Gonzaga e il capoluogo molisano nel libro di Walter Santoro e nel gemellaggio con Guastalla Guarda il servizio #campobasso #gonzaga #storia Comune di Campobasso - facebook.com facebook