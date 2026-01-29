Campobasso e Guastalla Gemellaggio in arrivo | Nel nome dei Gonzaga
Campobasso e Guastalla si preparano a stringere un nuovo legame. Il gemellaggio, intitolato
Un gemellaggio nel nome dei Gonzaga, quello tra i Comuni di Guastalla e Campobasso. Le due realtà sono infatti legate da una storia comune, quella nata dal matrimonio tra Ferrante I Gonzaga (il Franton della statua in piazza Mazzini) e Isabella Di Capua, che permise al duca di ottenere i feudi meridionali della moglie, tra cui la contea di Campobasso, governata dai Gonzaga di Guastalla dal 1530 al 1638. Rapporti politici e commerciali profondi, riscoperti di recente grazie agli studi di Walter Santoro. Una storia da recuperare e approfondire, che non ci parla solo di territori locali ma anche dei grandi processi nazionali ed europei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
