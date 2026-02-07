Grindr protegge gli atleti gay alle Olimpiadi | ecco cosa è successo e perché ha sconvolto tutti

Mentre Milano si prepara ad accogliere i Giochi Olimpici Invernali, dietro le quinte si svolge una vicenda che ha fatto discutere molto. Grindr, l’app di incontri molto usata dagli atleti gay, ha deciso di proteggere i suoi utenti durante le Olimpiadi, creando un sistema che limita la visibilità dei profili. La mossa ha scatenato reazioni contrastanti: da una parte chi sostiene che sia un passo importante per la privacy e la sicurezza, dall’altra chi denuncia una censura che potrebbe nascondere problemi più profondi. La polemica è esplosa sui

Mentre Milano si prepara ad accogliere la cerimonia d'apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali, con Mariah Carey pronta a incantare il mondo cantando Nel Blu Dipinto Di Blu di Domenico Modugno, dietro le quinte si consuma una storia meno scintillante ma tremendamente importante. Una storia che riguarda la sicurezza, la privacy e i rischi reali che molti atleti LGBTQ+ affrontano semplicemente per essere se stessi. Fra i campioni che scenderanno in pista ci sono nomi che la comunità queer conosce bene: il pattinatore francese Kevin Aymoz, il canadese Paul Poirier, l'inglese Lewis Gibson, gli americani Jason Brown e Conor McDermott-Mostowy.

