Grindr modifica policy per favorire partecipazione atleti omosessuali alle Olimpiadi

Grindr cambia le sue regole per facilitare la partecipazione degli atleti omosessuali alle Olimpiadi di Milano-Cortina. A pochi giorni dalla cerimonia di apertura, il social ha deciso di modificare temporaneamente alcune funzioni per proteggere la privacy e la sicurezza di chi compete in Italia. La mossa mira a rendere più semplice e sicuro per gli atleti gay usare la piattaforma durante l’evento.

**Grindr modifica le sue regole per i gay delle Olimpiadi Milano-Cortina** A pochi giorni di distanza dalla cerimonia d'apertura dei XXV Giochi Olimpici Invernali, Grindr – la piattaforma gay più grande al mondo – ha annunciato una modifica temporanea delle proprie funzioni per garantire la sicurezza e la privacy agli atleti omosessuali coinvolti nella manifestazione italiana. La decisione è stata presa in considerazione per proteggere quegli sportivi provenienti da paesi dove l'omosessualità è vietata o pericolosa, e che potrebbero trovarsi in condizione di vulnerabilità se la propria identità fosse rivelata all'interno del villaggio olimpico.

