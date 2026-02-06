Olimpiadi invernali Milano Cortina la decisione di Grindr per gli atleti gay

Con l’avvicinarsi delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, si svela una novità che ha fatto discutere: Grindr ha deciso di creare uno spazio dedicato agli atleti gay. La piattaforma di incontri ha annunciato un’area riservata ai partecipanti, per favorire incontri e scambi tra atleti dello stesso sesso durante i giochi. La decisione ha suscitato reazioni diverse, tra chi la vede come un gesto di supporto e chi invece la considera un passo che potrebbe alimentare polemiche. Intanto, Milano si prepara ad accogliere le competizioni e le delegazioni

I XXV Giochi Olimpici Invernali sono ormai alle porte e Milano è già diventata il centro simbolico dell’evento, accogliendo atleti e delegazioni arrivate da ogni parte del mondo per la Cerimonia d’Apertura. L’attesa è alta non solo per le competizioni sportive, ma anche per lo spettacolo inaugurale, che vedrà tra i protagonisti Mariah Carey impegnata in una versione di “Nel Blu Dipinto Di Blu” di Domenico Modugno, scelta destinata a dare un’impronta fortemente evocativa alla serata. Tra gli sportivi pronti a scendere sul ghiaccio e sulla neve per inseguire una medaglia ci sono anche numerosi atleti appartenenti alla comunità LGBTQ+.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Approfondimenti su Milano Cortina Olimpiadi Milano-Cortina: modifiche all’app di Grindr per tutelare gli atleti Le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 si preparano con una novità: l’app di Grindr è stata modificata per tutelare gli atleti LGBTQIA+. Milano-Cortina 2026 "conquista" la posta: nuovi imballaggi green con gli atleti invernali Poste Italiane rende le proprie spedizioni più sostenibili, adottando nuovi imballaggi ecologici dedicati agli eventi invernali Milano-Cortina 2026. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Sfilata di atleti e atlete alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026: quale Paese sfilerà per primo • Elenco completo; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Come raggiungere le sedi di gara delle Olimpiadi Invernali 2026? Ci saranno ZTL a Milano? Domande e risposte sui giochi: tutte le informazioni utili. Milano Cortina, dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streamingStasera partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tra lo Stadio Meazza di Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 l'attesa cerimonia di apertu ... corrieredellosport.it 100 anni sulla neve: la storia delle Olimpiadi invernali dalla prima edizione del 1924 a Milano-CortinaCorreva l’anno 1924. Le Olimpiadi erano ormai una realtà consolidata, al punto da essere state in grado di resistere alla pausa forzata della Prima guerra mondiale, e Pierre de Coubertin, forte del su ... tpi.it Milano-Cortina, la cerimonia che celebra il racconto dell’Italia facebook Milano Cortina, l'incontro tra Meloni e Vance: i temi sul tavolo x.com

