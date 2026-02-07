Greg Rusedski frena su Alcaraz | Ridicolo affermare che sia il GOAT

Greg Rusedski non ha peli sulla lingua e nel suo podcast “Off Court Cuts” ha criticato chi già dà Carlos Alcaraz per favorito tra i più grandi di sempre. Il tennista britannico ha definito “ridicolo” chi sostiene che il giovane spagnolo sia il GOAT, sottolineando che ci sono ancora molti passi da fare prima di entrare nella storia. Le sue parole sono un chiaro segno che, secondo lui, è presto per mettere Alcaraz tra i migliori di sempre.

Nel suo podcast Off Court Cuts, Greg Rusedski ci va giù abbastanza pesante non su Carlos Alcaraz, ma su chi già lo inserisce nel solco dei più grandi di sempre. L'ex tennista britannico-canadese (nato a Montreal, cittadino del mondo e in gara per la Gran Bretagna dal 1995 al 2007) non fa sconti al murciano, e lo fa citando dati concreti per mettere le cose in prospettiva. Così l'ex finalista degli US Open 1997, nonché ex numero 4 del mondo: " Secondo me è ridicolo. Ha vinto sette Slam, è sul cammino, però deve lavorare parecchio per arrivare a 20 o più. Djokovic ne ha 24, Nadal 22, Federer 20. C'è una distanza molto grande.

