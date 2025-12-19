Greg Rusedski | Sarà difficile per Alcaraz sostituire Ferrero Non penso che Nadal sia un’opzione

La breve off-season invernale del tennis tra il 2025 ed il 2026 si è accesa improvvisamente due giorni fa con la notizia dell' addio di Carlos Alcaraz a Juan Carlos Ferrero. Il fenomeno spagnolo, numero uno del ranking mondiale e 6 volte campione Slam, ha deciso di cambiare allenatore mettendo fine ad un rapporto professionale che lo ha portato dal circuito cadetto alla vetta del tennis internazionale. " Una settimana prima Ferrero vince il premio di allenatore dell'anno, Alcaraz è il miglior giocatore dell'anno ed il numero uno al mondo, e all'improvviso rompe con il suo coach. È uno shock. Sappiamo che non ha nulla a che vedere con il lato economico, visto che ha firmato un nuovo importante contratto con Nike, ma credo che riguardi il rapporto e la comunicazione.

