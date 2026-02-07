Grave incidente stradale in Calabria | tre feriti

Questa sera, sulla Strada Statale 106 in Calabria, si è verificato un grave incidente. Tre persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma i soccorritori sono intervenuti subito sul posto. Le autorità stanno indagando per capire cosa sia successo.

Un grave incidente stradale avvenuto ieri sera sulla Strada Statale 106, in Calabria, ha lasciato tre persone ferite. La collisione, verificatasi poco dopo le 21:15 al chilometro 242, in località Poggio Pudano, ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco e della Polizia stradale per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. L’incidente, le cui dinamiche sono ancora in fase di accertamento, si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la sicurezza delle arterie stradali calabresi, spesso caratterizzate da problematiche infrastrutturali e un’elevata incidenza di sinistri.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Strada Statale 106 Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 5 anni. Tre feriti, molto grave il papà Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a San Possidonio. Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 6 anni. Tre feriti, molto grave il papà Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio a San Possidonio, poco fuori dal centro. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Auto finisce su un bar a Reggio Calabria: Tragedia sfiorata e cinque feriti Ultime notizie su Strada Statale 106 Argomenti discussi: Grave incidente in Via Ponte dei Granili: coinvolto operatore ASIA durante il servizio; Si schianta contro un'auto ferma in carreggiata, padre di tre figli muore sulla A4; Due incidenti in A4, coinvolti 2 camion e 7 auto: code di 6 km e traffico bloccato; Grave incidente in superstrada: travolto dopo essere sceso dall'auto in panne. Terribile incidente stradale sulla Statale 106: soccorsi in emergenzaIeri sera, venerdì 6 febbraio 2026, si è verificato un grave incidente stradale a Crotone, lungo la Statale 106, al km 242, in località Poggio Pudano. L’allarme è scattato attorno alle ore 21.15. Sul ... notizie.it Grave incidente stradale in Calabria: tre feritiIncidente sulla Strada statale 106 ieri sera, poco dopo le 21:15, al chilometro 242, in località Poggio Pudano. Tre le persone rimaste ferite. I vigili del fuoco del Comando di Crotone sono intervenut ... zoom24.it TELE ONE. . Incidente grave sull’autostrada Palermo–Catania: traffico bloccato nei pressi di Bagheria Traffico completamente paralizzato sull’autostrada Palermo–Catania, a circa 500 metri dallo svincolo di Bagheria, dove un mezzo pesante si è ribaltato. Gli facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.