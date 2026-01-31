Terribile incidente stradale morto un bimbo di 5 anni Tre feriti molto grave il papà

Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a San Possidonio. La scena si è svolta poco fuori dal centro, all’incrocio tra via Mazza e Chiavica Mari, dove due auto si sono scontrate. Sono rimasti feriti anche il papà del bambino, che è in condizioni molto gravi, e un’altra persona. La polizia sta ancora lavorando per chiarire le cause dello scontro.

San Possidonio (Modena), 31 gennaio 2026 – Un bimbo di soli cinque anni, di famiglia cinese, residente a San Possidonio, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un terribile incidente stradale tra due vetture avvenuto poco fuori dal centro cittadino, all’altezza dell’incrocio regolato da impianto semaforico tra le vie Mazza e Chiavica Mari, in prossimità del centro sportivo. I feriti. Pesanti le conseguenze di questo terribile schianto che ha comportato il ricovero di altre tre persone: il padre del bambino, accompagnato in codice rosso all’Ospedale civile di Baggiovara, e di due moldavi, portati allo stesso nosocomio in codice 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 5 anni. Tre feriti, molto grave il papà Approfondimenti su San Possidonio incidenti Gravissimo incidente stradale, morto il papà: ora la notizia terribile sul figlio Francesco, 9 anni Un tragico incidente stradale ha causato la morte di un uomo, lasciando devastata la sua famiglia. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su San Possidonio incidenti Argomenti discussi: Chi era il 39enne che è morto nell’incidente sulla A13; Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a Savigliano; Tamponamento tra furgone e camion e rogo sull'A22: i morti sono due; Auto contro un camion dei rifiuti: morto Simone Bonino, l'ex bodyguard di Alberto Genovese. Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 5 anni. Tre feriti, molto grave il papàSchianto frontale ad alta velocità a San Possidonio, nel Modenese. Le auto hanno terminato la corsa molto distanti dal luogo dell’impatto ... msn.com Il terribile incidente sul lungomare di Trapani, è morto Giuseppe SalafiaNon ce l’ha fatta Giuseppe Salafia, il 44enne di Trapani rimasto gravemente ferito nel violento incidente stradale del 20 gennaio scorso sul lungomare Dante Alighieri. L’uomo è deceduto a Palermo, all ... tp24.it Il terribile incidente sul lungomare di Trapani, è morto Giuseppe Salafia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Dopo il terribile incidente che ha lasciato Bahar, Sarp e Hatice sospesi tra la vita e la morte, la serie turca di Canale 5 è ormai in una fase drammatica x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.