Terribile incidente stradale morto un bimbo di 6 anni Tre feriti molto grave il papà

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio a San Possidonio, poco fuori dal centro. Una vettura si è scontrata con un’altra all’incrocio tra via Mazza e Chiavica Mari. Nello scontro ha perso la vita un bambino di sei anni, mentre il padre è rimasto gravemente ferito. Tre persone in totale sono state ferite e trasportate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

San Possidonio (Modena), 31 gennaio 2026 –  Un bimbo di soli sei anni, di famiglia cinese, residente a San Possidonio, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un terribile incidente stradale tra due vetture avvenuto poco fuori dal centro cittadino, all’altezza dell’incrocio regolato da impianto semaforico tra le vie Mazza e Chiavica Mari, in prossimità del centro sportivo. I feriti. Pesanti le conseguenze di questo terribile schianto che ha comportato il ricovero di altre tre persone: il padre del bambino, accompagnato in codice rosso all’Ospedale civile di Baggiovara, e di due moldavi, portati allo stesso nosocomio in codice 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

