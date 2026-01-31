Terribile incidente stradale morto un bimbo di 6 anni Tre feriti molto grave il papà

Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio a San Possidonio, poco fuori dal centro. Una vettura si è scontrata con un’altra all’incrocio tra via Mazza e Chiavica Mari. Nello scontro ha perso la vita un bambino di sei anni, mentre il padre è rimasto gravemente ferito. Tre persone in totale sono state ferite e trasportate in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire, ma le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto.

San Possidonio (Modena), 31 gennaio 2026 – Un bimbo di soli sei anni, di famiglia cinese, residente a San Possidonio, ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi a seguito di un terribile incidente stradale tra due vetture avvenuto poco fuori dal centro cittadino, all’altezza dell’incrocio regolato da impianto semaforico tra le vie Mazza e Chiavica Mari, in prossimità del centro sportivo. I feriti. Pesanti le conseguenze di questo terribile schianto che ha comportato il ricovero di altre tre persone: il padre del bambino, accompagnato in codice rosso all’Ospedale civile di Baggiovara, e di due moldavi, portati allo stesso nosocomio in codice 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 6 anni. Tre feriti, molto grave il papà Approfondimenti su San Possidonio Incidente Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 5 anni. Tre feriti, molto grave il papà Un bambino di cinque anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio a San Possidonio. Incidente a Modena, scontro tra auto: morto bimbo di 5 anni e 3 feriti. Grave il papà Questa mattina a San Possidonio, in provincia di Modena, un incidente tra due auto all’incrocio tra via Mazza e via Chiavica Mari ha fatto subito notizia. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su San Possidonio Incidente Argomenti discussi: Chi era il 39enne che è morto nell’incidente sulla A13; Cuneo, tragico schianto tra veicoli: 2 morti e 3 feriti nell’incidente stradale a Savigliano; Tamponamento tra furgone e camion e rogo sull'A22: i morti sono due; Terribile schianto in A1, morto un 22enne vicentino. Terribile incidente stradale, morto un bimbo di 5 anni. Tre feriti, molto grave il papàSchianto frontale ad alta velocità a San Possidonio, nel Modenese. Le auto hanno terminato la corsa molto distanti dal luogo dell’impatto ... msn.com Terribile schianto nel Modenese, morto un bimbo di 5 anni: gravissimo il papàSAN POSSIDONIO - È morto sul colpo un bambino di cinque anni coinvolto in un violento incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato ... msn.com Il terribile incidente sul lungomare di Trapani, è morto Giuseppe Salafia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.