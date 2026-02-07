Brutto incidente per Dusan Lajovic in Coppa Davis | il tennista serbo finisce in ospedale

Dusan Lajovic è finito in ospedale dopo un brutto incidente in Coppa Davis. Durante il match a Santiago del Cile, il tennista serbo ha avuto un problema che lo ha costretto a interrompere la partita e a ricevere cure mediche. La situazione ha sorpreso tutti gli spettatori e anche gli avversari, mentre la Spagna segue con attenzione quello che sta succedendo in questa fase della competizione.

La Spagna osserva con uno sguardo interessato a quanto sta accadendo in questo fine settimana a Santiago del Cile. Da questa sfida uscirà infatti il prossimo avversario in Coppa Davis, e tutto lascia pensare che sarà una squadra sudamericana. Dopo le vittorie di Tomás Barrios su Dušan Lajovi? (7-5, 7-6) e di Alejandro Tabilo contro Miomir Kecmanovi? (6-7, 6-2, 6-4), il Cile di Nicolás Massú conduce per 2-0 e ha la possibilità di chiudere il confronto già questa sera con il punto del doppio. In caso di successo, la compagine iberica sarebbe chiamata a una trasferta in Cile nella settimana immediatamente successiva agli US Open. 🔗 Leggi su Oasport.it

