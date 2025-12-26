Tamponamento a catena | caos traffico in autostrada
Giornata di Santo Stefano con caos in autostrada. Coda e traffico bloccato sull'autostrada A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. La causa è un incidente avvenuto intorno alle ore 12:15 di venerdì 26 dicembre intorno al chilometro 113. Incidente in A7: coda e traffico bloccatoUn. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Tamponamento a catena in A22 (FOTO): cinque persone coinvolte e tre mezzi distrutti. Il traffico è intenso e rallentato - Cinque persone coinvolte, tre mezzi distrutti e il traffico, già assolutamente intenso (la mattinata, come da previsioni, è da "bollino nero"), che si è paralizzato. ildolomiti.it
Incidente in tangenziale a Rivoli: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos - Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 dicembre 2025, sulla tangenziale nella zona degli svincoli di Rivoli in direzione sud Savona- torinotoday.it
Tamponamento a catena in A14 Marche, chiusura temporanea e code - Un'emergenza si è verificata poco dopo le 12 lungo l'autostrada A14, nel tratto che attraversa il territorio di Grottammare. ansa.it
Le condizioni di whiteout causano un tamponamento in autostrada
