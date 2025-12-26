Tamponamento a catena | caos traffico in autostrada

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata di Santo Stefano con caos in autostrada. Coda e traffico bloccato sull'autostrada A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. La causa è un incidente avvenuto intorno alle ore 12:15 di venerdì 26 dicembre intorno al chilometro 113. Incidente in A7: coda e traffico bloccatoUn. 🔗 Leggi su Genovatoday.itImmagine generica

