Tamponamento a catena | caos traffico in autostrada

Giornata di Santo Stefano con caos in autostrada. Coda e traffico bloccato sull'autostrada A7 tra Busalla e Bolzaneto in direzione Genova. La causa è un incidente avvenuto intorno alle ore 12:15 di venerdì 26 dicembre intorno al chilometro 113. Incidente in A7: coda e traffico bloccatoUn. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche: Tamponamento a catena sulla Centrale Umbra, feriti e traffico caos

Leggi anche: Doppio tamponamento a catena, 17 persone coinvolte e caos traffico: 10 km di coda

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Incidente in tangenziale a Collegno: tamponamento a catena fra quattro auto, circolazione nel caos; Maxi tamponamento sul cavalcavia, un ferito e Statale nel caos; Giornata difficile sulla Pontina: code e rallentamenti per incidenti tra Latina e Roma; Scontro tra auto nell’Aretino: due feriti, uno grave.

Tamponamento a catena in A22 (FOTO): cinque persone coinvolte e tre mezzi distrutti. Il traffico è intenso e rallentato - Cinque persone coinvolte, tre mezzi distrutti e il traffico, già assolutamente intenso (la mattinata, come da previsioni, è da "bollino nero"), che si è paralizzato. ildolomiti.it